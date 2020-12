Protecció Civil supedita la revisió del pla de Nadal a l'impacte del pont sobre l'epidèmia

Altres notícies que et poden interessar

El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha afirmat que si el Pont de la Puríssima es tradueix en un increment de casos, caldrà fer una "reflexió" sobre les mesures del Nadal. Aquesta haurà de ser entorn a si les mesures "estan adaptades al nivell de risc", ha dit a TV3.Segons ell, la situació és "molt límit" i per això cal fer una reflexió de manera "racional" i no emocional. D'altra banda, ha afirmat que les imatges de cures al carrer per entrar a botigues demostra que es controlen els aforaments però ha dit que les concentracions als eixos comercials han de ser "objecte d'anàlisi" per l'obertura o no dels centres comercials, especialment els que estan a l'aire lliure, per a "esponjar" l'activitat.Delgado ha assegurat que la recomanació de cara al Nadal és "clara" i que va en la direcció de limitar les trobades a la bombolla de convivència. Ha afirmat que el màxim de 10 persones i dues bombolles és un màxim: "Qui pugui ha de fer menys, el missatge és clar per part de l'administració".Pel que fa als centres comercials, ha explicat que des de Protecció Civil fa mesos que analitzen "com poder donar garanties perquè reprenguin aquesta activitat". "El que hem vist aquests dies ha de ser objecte d'anàlisi per veure què hem de fer els propers dies per a l'adaptació de la mobilitat comercial", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor