Detingut l'organitzador d'una festa il·legal al Baix Camp per l'intent d'agressió a un agent

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'organitzador d'una festa il·legal ahir dimarts a la matinada, en una casa rural de la Selva del Camp, al Baix Camp. Els agents van ser alertats de la celebració als volts de la una de la matinada i s'hi van apropat per aixecar acta.Hi participaven 33 persones que van ser denunciades i es va detenir l'organitzador de la festa que va intentar agredir un agent dels Mossos.Els assistents a la celebració van fer destrosses a la masia rural, que havien llogat per fer la festa. Els propietaris estan valorant els costos dels danys per presentar una denúncia.

