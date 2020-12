Els alumnes catalans, per sota de la mitjana espanyola en matemàtiques i ciències

El rendiment en matemàtiques i ciències a 4t de primària ha baixat a Catalunya i a l'Estat, segons l'Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències (TIMSS, en anglès) Així, Catalunya obté una puntuació de 494 en matemàtiques l'any 2019, cinc punts menys que en l'informe anterior (2015). La mitjana de l'Estat és superior: aconsegueix un 502, però també baixa respecte al 2015, quan va obtenir 505 punts. La mitjana de l'OCDE és de 527, i la de la UE és de 513.Pel que fa a les ciències, Catalunya assoleix un 504, set punts menys que fa quatre anys. Espanya està per sobre, amb un 511, però també set punts menys que el 2015.Aquests resultats tant de Catalunya com de l'Estat es consideren una puntuació intermèdia, que és la situada entre 475 i 550 punts. Per sobre d'aquest barem hi ha països com Corea, Japó, Irlanda del Nord i Anglaterra en matemàtiques. Els dos primers països i Finlàndia superen els 550 en ciències.

