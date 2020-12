​Suspès el PSG-Estambul de Champions per un insult racista del quart àrbitre

El partit entre el PSG i l'Estambul Basaksehir de Champions, que s'estava jugant aquest dimarts a París, va quedar suspès quan els jugadors turcs, acompanyats dels francesos, es van plantar en escoltar un insult racista del quart àrbitre, que s'estava discutint amb l'assistent de l’equip turc Pierre Webó.Tot va passar als 15 minuts de partit, després d'una llarga discussió a l'àrea tècnica, el quart àrbitre és va dirigir a l’àrbitre principal indicant Webbó com “aquest negre”. El que va ser futbolista de l'Osasuna, el Leganès i el Mallorca va denunciar l'insult del col·legiat, a crits encara a la gespa, després de ser expulsat.Els jugadors turcs ho van sentir i van decidir retirar-se als vestidors com a protesta, amb l'amenaça de no tornar. Els jugadors del PSG, liderats per Neymar i Mbappé, van demanar explicacions al quart àrbitre i van donar suport a la decisió de no jugar.El Basaksehir va escriure a la xarxes socials "no al racisme" i va revelar l'insult a Webbó, que el camerunès va confirmar en un missatge a RMC Sport.Els jugadors van decidir no sortir fins que continués el quart àrbitre assenyalat. Fins i tot el president de Turquia, Recep TAyyip Erdogan, va denunciar el racisme a les xarxes socials i va donar suport a l'equip del seu país.La UEFA va trigar en pronunciar-se de manera oficial i ho va fer a les 12 de la nit per confirmar la suspensió definitiva del partit i la seva reanudació el dimecres a les 18.55 amb un altre equip arbitral, donant com a motiu "un incident" pel qual ha obert una investigació.

