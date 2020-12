La Xina i el Nepal acorden definitivament l'altitud de l'Everest

El cim de l'Everest està a 8.848,86 metres d'altitud. Aquestes és la xifra definitiva que van acordar la Xina i el Nepal i que han oficialitzat, per fi, aquest 2020. Aquesta xifra és una mica més que la que oferia prèviament el Nepal i uns quatre metres més alta que la de la Xina, països entre els quals es troba el gran colós de l'Himàlaia.Els dos presidents, Xi Jinping (el xinès) i Bidya Devi Bhandari (el nepalès), han fet un intercanvi de cartes per dotar d'oficialitat l'anunci de la nova altitud. Durant més d'un any, equips dels dos països "han superat tot tipus de dificultats, han realitzat amb solidesa el seu treball i finalment han arribat a una conclusió sobre l'altitud basada en el Sistema Internacional de Referència d'Altures", apuntava Jinping.El 1856, el Gran Projecte de Topografia Trigonomètrica va establir la primera altitud publicada de l'Everest, conegut llavors com a pic XV, en 8840 metres. L'altitud oficial actual de 8848 metres, reconeguda per la Xina i el Nepal, ja va ser establerta el 1955 per un estudi indi i confirmada el 1975 per un estudi xinès. Però el 2005, la Xina va mesurar novament l'altitud de la muntanya i va obtenir un resultat de 8844,43 metres. Així es va iniciar la discussió entre la Xina i el Nepal.La Xina sostenia que el recompte havia de fer-se fins a l'altitud de la roca, que és de 8844 metres, però el Nepal va objectar que havia de fer-se fins a l'altitud de la neu, que és de 8848 metres. El 2010, totes dues nacions van arribar a l'acord que l'altitud de la muntanya és de 8848 metres, i Nepal va reconèixer l'afirmació de la Xina que l'altitud fins a la roca de l'Everest és de 8844 metres, tot deixant les dues xifres com a vàlides. Ara, 2020, tots dos països han tancat l'assumpte amb una mida reconeguda de manera comuna.

