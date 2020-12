Es busquen voluntaris per provar llits en hotels de luxe a canvi d'un sou de gairebé 1.700 euros

Provar la comoditat dels llits i cobrar prop de 1.700 euros. Aquest és l'oferta d'una marca que fabrica roba de llit per a hotels de luxe i que busca voluntaris per provar la qualitat dels seus materials. L'empresa vol que els escollits dormin als llits durant cinc dies en diferents hotels de luxe del Regne Unit per comprovar si els llits són aptes pels clients més exigents.Qui fa l'oferta és el grup Tielle Love Luxury. El seu objectiu és aconseguir opinions sinceres sobre com es descansa als seus hotels. L'empresa pagarà 500 lliures (uns 560 euros) als voluntaris només pel desplaçament, i a part, també els pagarà un sou de 1.000 lliures (uns 1.125 euros) en concepte de feina.La convocatòria es va obrir el 10 de novembre, i finalitza el pròxim dia 10 d'aquest mateix mes.

