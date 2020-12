Denuncien contingut sexista en un llibre d'activitats infantil

Alucinando con este pasatiempo de MiniB (libro de actividades de preescolar, comprado en Lidl). Ella tampoco lo entendía. “Pero si todo es para los dos?”. No sé por qué me he molestado en mirar las soluciones. Tenía una minúscula esperanza... En fin, menudo @babymachismos. pic.twitter.com/ZGr9YwSMtk — La Yudi del ambulatorio (@jud_blondie) December 7, 2020

@lidlespanaAC no, no es aceptable que esto esté a la venta. https://t.co/hg3oc7EMWR — babymachismos (@babymachismos) December 7, 2020

"Fes una línia que uneixi els diferents objectes al nen que els prefereix". Aquest és l'enunciat d'una de les activitats d'un llibre per a infants de preescolar i a sota del qual apareixen diferents joguines (una nina, un cotxe, un espill...). El problema? Segons denúncia una usuària de Twitter, resulta que les respostes correctes es corresponen amb estereotips de gènere: la nina per la nena i el cotxe pel nen. "Al·lucinant amb el passatemps de MiniB (llibre d'activitats preescolar, comprat a Lidl). Ella tampoc ho entenia", diu a la dona.El llibre, segons assegura l'usuària, ha estat comprat a la cadena de supermercats Lidl. El cas ja ha estat reportat també per la plataforma "Babymachismos", que es dedica a recopilar casos de masclisme en el món infantil, com seria el cas.

