El Parlament d'Irlanda anuncia que el Pare Noel estarà exempt de les restriccions de mobilitat

El Pare Noel no tindrà problemes per circular per Irlanda durant la nit de Nadal. Així ho va anunciar el ministre d'Exteriors irlandès, Simon Coveney, al Parlament. El Pare Noel estarà exempt de les restriccions de mobilitat per la pandèmia.Podrà entrar al país sense haver de fer 14 dies de quarantena i podrà passar casa per casa amb el permís de "viatge essencial". "Ara bé, estic segur que no caldrà que els més petits estiguin tota la nit desperts, perquè cal mantenir la distància social", destacava Coveney en un anunci des de la cambra baixa que podeu recuperar en aquest vídeo de Sky News

