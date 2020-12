El preu de l'aigua de casa teva podrà canviar segons les reserves que hi hagi a Califòrnia

L'aigua, un bé fonamental i que constitueix la base de la vida, va entrar a cotitzar al mercat de futurs de matèries primeres de Wall Street aquest dilluns a causa de la seva escassetat. D'aquesta manera el preu d'aquest recurs fluctuarà igual que ho fan el petroli, l'or o el blat, segons va informar el CME Group i se n'han fet ressò diversos mitjans.L'índex està basat en els preus de les principals conques fluvials de Califòrnia, on l'escassetat d'aigua ha crescut, i aquest valor podrà ser utilitzat com a referent per la resta del món en els mercats de l'aigua.El preu de l'aigua a Califòrnia s'ha duplicat durant els darrers anys segons aquest indicador, i amb l'augment de la manca d'aquest bé, l'arribada al mercat de matèries primeres permetrà, segons els experts, una millor gestió del risc futur vinculat a aquest recurs. Així es preveu que agricultors, fons o municipis es puguin protegir o especular davant dels canvis en el preu de l'aigua.Els nous contractes, segons explica el CME Group, permetran una millor gestió del risc associat a la falta d'aigua i realitzar una millor correlació entre oferta i demanda als mercats.Aquests contractes futurs no requereixen entrega física d'aigua i són purament financers, basats en el preu setmanal mitjà entre les cinc principals conques de Califòrnia fins al 2022. Així, el nou índex permetrà no haver de recórrer a una estimació a "ull" del futur preu de l'aigua.L'índex Nasdaq Veles California Water Index, amb el "ticker" NQH20, se basa en un indicador de preus dels futurs de l'aigua a Califòrnia. El dilluns cotitzava a uns 486,53 dòlars per "acre-pie", una mesura de volum utilitzada als Estats Units que equival a 1.233 metre cúbics.

