Quatre entitats denuncien per delicte d'odi els símbols nazis de la concentració de Vox

Quatre entitats han presentat aquest dimarts una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Les Corts, a Barcelona, per possibles delictes d'odi i apologia del nazisme derivats de l'exhibició de simbologia nazi a la concentració que Vox va celebrar a la plaça Sant Jaume el passat diumenge. Segons un comunicat dels implicats, la demanda l'han interposat l'associació Drets, la Fundació Reeixida, l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i la Lliga Internacional Contra el Racisme i l'Antisemitisme a Catalunya.Les entitats denunciants es fixen en els moments en què la concentració de Vox va permetre que diversos assistents, que ells defineixen com a "militants nazis", exhibissin "ostentosament l'emblema de la Segona Divisió de la Waffen-SS 'Das Reich', formada per alguns dels seguidors més fanàtics del règim de Hitler i responsable de nombrosos crims contra la humanitat", tal i com expliquen al seu comunicat.La iniciativa de les persones denunciants pretén, segons asseguren, "posar en evidència la impunitat amb què es mou el nazisme i feixisme a l'estat espanyol i activar totes les vies possibles que eradicar de l'escena política els defensors del més pervers que ha pogut generar la humanitat". "No n'hi ha prou amb declaracions ni comunicats de bones intencions, cal ser coherents i actuar en conseqüència", afirmen a la nota.La demanda se suma a les investigacions que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han anunciat que estan portant a terme per cursar denúncies de caire semblant per l'exhibició de simbologia nazi i gesticulació feixista al mateix acte de Vox.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor