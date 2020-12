Barcelona detecta un miler d'anuncis de pisos turístics il·legals a Airbnb i n'exigeix la retirada

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat fins a 969 anuncis actius al portal d'Airbnb "aparentment legals" però que el consistori assegura que tenen irregularitats. És per això que requereix a la plataforma la seva desactivació immediata i els avisa que "no baixaran la guàrdia". L'Ajuntament, a més, considera especialment destacat que l'empresa incompleixi els acords i "passi de la llei, fins i tot en un context com l'actual", amb la pandèmia activa i la realitat turística molt tocada. Segons el consistori, els detectats són "pisos sencers sense llicència o amb llicència falsa, i amb anuncis d'habitacions que en realitat ofereixen un habitatge sencer dividit per estances que actua com a alberg o pensió".Expliquen aquest dimarts que, malgrat la situació epidemiològica per la covid-19, ha continuat controlant els possibles habitatges d'ús turístic il·legal. Així, en el marc de les actuacions derivades del pla de xoc per controlar aquests allotjaments, ha reclamat a la plataforma Airbnb la retirada de 969 anuncis de pisos que no compleixen la normativa i, segons el consistori, actuen de manera irregular. Amb la davallada de l'activitat turística causada per la pandèmia, els serveis d'inspecció municipals van readaptar les seves tasques, i amb l'absència de turistes, la feina s'ha centrat a analitzar més a fons les dades obtingudes a través de les cerques web i identificar anuncis actius que aparentment eren legals, però segons l'Ajuntament amagaven irregularitats.D'aquesta manera, s'ha fet una anàlisi minuciosa que ha permès elaborar aquest llistat de prop d'un miler d'anuncis, tots del web d'Airbnb. El consistori ja l'ha enviat a l'empresa perquè els desactivi, i ara s'analitzaran els emplaçaments per tal que, si es donen les condicions que ho requereixin, s'obrin els corresponents expedients disciplinaris.Tal com explica l'Ajuntament, del total de 969 anuncis localitzats, 524 ofereixen pisos sencers sense llicència o amb llicència falsa. Els altres 445 s'anuncien com a habitacions que en realitat ofereixen un habitatge sencer dividit per estances o habitacions amb serveis que amaguen l'activitat real d'alberg o pensió.Des de 2017, Barcelona ha requerit la desactivació d'11.714 anuncis a les plataformes, dels quals 9.770 són d'Airbnb, més del 80%.Des del govern municipal, la segona tinent d'alcaldia, Janet Sánz, ha assegurat que ha estat una "sorpresa negativa" comprovar com l'empresa tenia gairebé mil anuncis de pisos il·legals "malgrat els esforços de l'ajuntament i la situació de pandèmia". "De nou demostra la manca de paraula i compromís que té Airbnb fins i tot en aquest context. Torna a suposar un abans i un després, perquè complir la llei no és una opció, i sembla que vulguin defugir i buscar dreceres per fer una activitat il·legal. I no es pot. No poden passar de la llei", ha dit Sánz, que ha assegurat que l'Ajuntament "no s'aturarà perquè no se'n refia" de la plataforma.

