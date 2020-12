Roger Torrent serà el número tres d'Esquerra el 14-F

El president del Parlament, Roger Torrent, anirà de número tres a les llistes d'ERC a les eleccions del 14 de febrer. El republicà serà qui anirà darrere del tàndem format per Pere Aragonès, que encapçala la llista, i Laura Vilagrà, que serà la número dos. L’anunci l’ha fet el mateix Aragonès, acompanyat de Vilagrà i Torrent, després de visitar a Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras.Torrent ha dit que per a ell és un honor ocupar aquest tercer lloc i, preguntat per si voldria seguir sent president de Parlament, cosa que dependrà dels pactes postelectorals, ha assegurat que la seva prioritat és "sumar esforços" al projecte d'ERC. L'acord de govern entre Junts i ERC va establir que als primers els pertocava la presidència de la Generalitat i als segons la del Parlament.El 21-D de 2017 Torrent va ser elegit diputat per Girona. Pel que fa a les demarcacions de Lleida, Girona i Tarragona, qui encapçalaran les llistes republicanes seran la dirigent del partit Marta Vilalta, la consellera Teresa Jordà i la diputada Raquel Sans, respectivament.

