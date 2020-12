S’eleven a 40 els residents morts per Covid-19 a la Fundació Fiella de Tremp

Sis noves defuncions han fet augmentar aquest dimarts a 40 les persones que ja han perdut la vida pel brot de coronavirus a la residència Fundació Fiella de Tremp, segons ha pogut confirmarde fonts properes al centre. Segons les mateixes fonts, el brot de la residència continua actiu i afecta actualment 94 residents i 43 treballadors.D’aquests 94 residents positius, 82 es troben a la residència i 9 estan ingressats a l’ Hospital Comarcal del Pallars de Tremp . A més, hi ha dos positius més al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur i un altre a la residència de Guissona. Aquests últims són tres casos que en el dia del seu trasllat, el passat dissabte 28 de novembre , eren negatius, i que han esdevingut positius posteriorment.La xifra de negatius entre els usuaris de la residència continua als cinc: tres estan al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur, un a la residència de Guissona i un altre a la pròpia residència Fundació Fiella de Tremp. Val a dir que a les 40 persones que han traspassat no s’hi inclouen les tres morts que s’han registrat a la residència trempolina des del passat dia 19 i que no tenen relació amb el brot.El Departament de Salut va acordar el passat 27 de novembre intervenir la residència de gent gran de Tremp per "estabilitzar" el brot de Covid-19, després que en una setmana es tripliquessin el nombre de casos i s'arribés als 150 positius (120 residents i 30 treballadors).

