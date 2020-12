VÍDEOS La memòria de John Lennon, 40 anys després del seu assassinat

El dilluns 8 de desembre de 1980 l'exBeatle John Lennon estava tornat amb la seva esposa Yoko Ono a l'edifici Dakota de Nova York (on vivia la parella) quan va rebre quatre trets per part d'un admirador desencantat, Mark David Chapman. Aquest dimarts es compleixen 40 anys d'aquell fatídic dia en què Lennon va esdevenir gairebé un màrtir pels seus fans.Lennon havia nascut a Liverpool (Regne Unit) el 1940, i va saltar a la fama mundial com a líder dels Beatles entre 1960 i 1970, un dels grups de pot més memorables. El 1969 es va casar amb l'artista japonesa Yoko Ono, a la qui molta gent va culpar de la dissolució de la banda. Lennon va iniciar aleshores una carrera en solitari i va seguir compromès amb causes progressistes.Quaranta anys després del seu assassinat el cantat continua viu a través de les seves cançons, ja sigui les que va fer en solitari o bé amb Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison, encara continua ben present en el món musical i cultural. Però si és recordat per algun tema, és pel famós Imagine, que ha estat versionat arreu del món i que ha esdevingut un himne de la pau i contra la guerra.Una de les versions més espectaculars fetes de l'Imagine a casa nostra és la interpretació feta per 500 cantaries durant la 27a edició de La Marató de TV3

