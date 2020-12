William Shakespeare, la segona persona vacunada contra la Covid al Regne Unit

📸: William Shakespeare, 81, becomes the second person to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at University Hospital Coventry, England. https://t.co/EHlbqidz4W pic.twitter.com/1M1fbVDw6h — ABC News (@ABC) December 8, 2020

Casualitat o no, la segona persona que ha rebut la vacuna contra el coronavirus al Regne Unit ha estat William Shakespeare, segons informa la BBC . Es tracta d'un home de 81 anys, veí de Warwickshire, que curiosament comparteix nom i cognom amb uns dels autors més destacats de la literatura universal. El vaccí ha estat administrat a l'Hospital Universitari de Coventry.Aquest dimarts el Regne Unit ha donat el tret de sortida a la campanya de vacunació contra la Covid-19, convertint-se així en el primer país que administra dosis als seus ciutadans. Les imatges dels primers vacunats són històriques, doncs es tracta del primer pas per començar a posar fi a la pandèmica. Ara bé, malgrat que Shakespeare ha estat el protagonista de l'anècdota del dia, la primera persona a ser vacunada a estat Margaret Keenan, una dona de 90 anys d'Irlanda del Nord. D'aquesta manera, després que les autoritats reguladores autoritzessin l'ús de la vacuna de Pfizer i BionTech i es mobilitzés una quantitat de recursos ingents –exèrcit inclòs- per fer-la arribar als hospitals, el servei nacional de salut (NHS, per les seves sigles en anglès) ha començat a administrar les 800.000 dosis de què disposa el govern britànic. Abans que acabi l'any, l'executiu té previst vacunar a quatre milions de persones.

