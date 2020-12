Desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en robatoris a vehicles en pàrquings públics

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat a cometre robatoris amb força en vehicles estacionats en aparcaments de centres comercials o públics de Barcelona. Els investigadors han pogut acreditar que els implicats estarien relacionats amb almenys set robatoris tot i que no es descarta la seva participació amb més fets delictius. Finalment, els agents han acabat detenint tres homes i una dona amb múltiples antecedents per fets similars comesos a Catalunya, Xile, França i Alemanya.El passat 1 de desembre, els Mossos van detenir un grup que es dedicava a cometre robatoris a interior de vehicles en els aparcaments d'alguns centres comercials i en pàrquings públics. En un primer moment, es van detenir dos dels membres del grup en el mateix centre on estaven actuant, mentre que els altres dos investigats van aconseguir fugir. La participació i la col·laboració dels agents de seguretat privada del centre va ser cabdal per retenir les dues persones i posteriorment detenir-les, segons la policia. Fruit de la investigació policial, els altres dos investigats van quedar arrestats a l'autopista del Maresme per part d'una altra unitat policial que també els estava investigant.Els quatre detinguts són tres homes i una dona, tots de nacionalitat xilena, amb edats compreses entre els 19 i 38 anys i amb diversos antecedents policials a Catalunya, Xile, i països europeus com França o Alemanya. Entre tots acumulen un total de 68 antecedents policials i 6 ordres de detenció. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat.Amb aquesta investigació, s'han resolt set robatoris a interior de vehicle comesos en l'aparcament d'un mateix centre comercial del districte de Sant Martí de Barcelona i un robatori en un altre centre comercial de Mataró. Tot i així, estarien implicats amb altres fets delictius comesos a la resta del territori sobre els quals també s'està investigant.Segons els Mossos, es tracta d'un grup criminal especialitzat amb aquest tipus de fets que es desplaça generalment amb vehicles de lloguer per tal de garantir la seva seguretat, dificultant amb aquest mètode la tasca policial d'indagació i persecució del delicte en el cas que algun dels vehicles sigui identificat.En totes les ocasions en què s'ha pogut efectuar un seguiment del grup per les càmeres de seguretat de l'establiment comercial, s'ha pogut constatar que es desplaçaven en grups de quatre. Un dels membres efectuava tasques de conductor del vehicle mentre que els altres acompanyants forçaven els vehicles de les víctimes. El conductor efectuava un control de l'entorn per garantir la seguretat dels altres membres del grup, i assegurar una fugida ràpida en cas que fos necessari.Els detinguts acostumaven a trencar la finestra del cotxe per poder accedir-hi. Abans d'escollir el vehicle, estacionaven al centre comercial, baixaven els quatre investigats i buscaven el vehicle del seu interès. Una vegada que el localitzaven, un dels membres del grup es dirigia a validar el tiquet de sortida de l'estacionament i el conductor feia una aproximació a on es trobava el vehicle de la possible víctima. Una vegada que un dels membres trencava la finestra, agafaven tots els efectes possibles del vehicle i marxaven del lloc ràpidament.

