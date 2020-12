Detenen un home com a presumpte assassí d'un altre a Sabadell

Detenim un home com a presumpte autor de l'homicidi d'un altre la passada nit a Sabadell https://t.co/8L6qmBMeiL pic.twitter.com/d5j39tFCEX — Mossos (@mossos) December 8, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimarts a un home de 51 anys per presumptament a matar un altre de 37 anys, a qui va agredir al carrer Poble Bubi de Sabadell.Els fets van passar cap a les 23 hores de dilluns, i quan els serveis d'emergència van arribar al lloc ja no van poder fer res per salvar la víctima, segons ha informat la policia catalana en un comunicat.El presumpte autor de l'homicidi ha estat detingut a Sabadell i passarà a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia els pròxims dies.

