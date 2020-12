La velocitat de contagi baixa, però es manté al límit d'arribar a l'1

CONTAGIS 351.027 (+1.127) INGRESSATS 1.574 (-16) UCI 386 (-9) DEFUNCIONS 16.218 (+41) Rt 0,98 (-0,01) RISC DE REBROT 194 (-6) Actualització: 08/12/2020

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, es manté al límit de tocar l'1, la xifra que serveix d'indicador per considerar si la pandèmia està controlada o no: aquest dimarts se situa a 0,98, mentre ahir estava a 0,99. El que també baixa és el risc de rebrot, que ara està a 194, sis punts menys, segons les últimes dades del Departament de Salut.A més, la incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 214,19 (dilluns estava en 218,80). S'han declarat 1.127 nous positius, fins als 351.027 des de l'inici de la pandèmia.També s'ha informat de 41 noves morts, amb un total de 16.218. Hi ha 1.574 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 16 menys, i 386 persones a l'UCI (-9).

