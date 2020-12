Investigadors assenyalen els períodes de la vida en què el consum d'alcohol té efectes més nocius

Les proves dels efectes nocius de l'alcohol en la salut de cervell són convincents, però ara investigadors australians i britànics han assenyalat tres períodes clau de la vida en què és probable que els seus efectes siguin més crítics: l'embaràs (des de la concepció fins al naixement), l'adolescència tardana (15-19 anys) i l'edat adulta major (més de 65 anys).En un article científic publicat a la revista The British Medical Journal, els investigadors adverteixen que aquests períodes clau "podrien augmentar la sensibilitat als efectes de les exposicions ambientals com l'alcohol" i diuen que les polítiques de prevenció de danys "han de tenir una visió a llarg termini".A nivell mundial, al voltant del 10% de les dones embarassades consumeixen alcohol, amb taxes considerablement més altes en els països europeus que la mitjana mundial. El consum excessiu d'alcohol durant l'embaràs pot causar un trastorn de l'espectre alcohòlic fetal, associat amb una reducció generalitzada del volum cerebral i el deteriorament cognitiu. Però les dades suggereixen que fins i tot un consum d'alcohol baix o moderat durant l'embaràs està significativament associat amb pitjors resultats psicològics i de comportament en la descendència.Pel que fa a l'adolescència, més del 20% dels joves d'entre els 15 als 19 anys d'edat en els països europeus i altres països d'alts ingressos declaren haver begut en excés almenys ocasionalment (definit com a 60 g d'etanol en una sola ocasió), afegeixen.Els estudis indiquen que la transició al consum compulsiu d'alcohol en l'adolescència s'associa amb un volum cerebral reduït, un desenvolupament més deficient de la matèria blanca (fonamental per al funcionament eficient del cervell) i deficiències petites a moderades en una sèrie de funcions cognitives.A les persones majors, s'ha demostrat recentment que els trastorns per consum d'alcohol són un dels factors de risc modificables més forts per a tota mena de demència (en particular, d'aparició primerenca) en comparació amb altres factors de risc establerts, com la hipertensió arterial i el tabaquisme.Tot i que els trastorns per consum d'alcohol són relativament rars en la gent gran, els autors assenyalen que s'ha demostrat que fins i tot el consum moderat d'alcohol està relacionat amb una pèrdua petita però significativa de volum cerebral en la mitjana edat, encara que es necessiten més estudis per comprovar si aquests canvis estructurals es tradueixen en un deteriorament funcional.

