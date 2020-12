Espanya haurà de reduir un 67% les emissions anuals per assolir l'objectiu climàtic europeu pel 2030, segons Oxfam

Espanya haurà de reduir un 67% les seves emissions contaminants anuals per assolir l'objectiu climàtic europeu pel 2030 que implica no sobrepassar les 2,1 tones de CO2 per càpita, segons Oxfam. Aquest seria el sostre d'emissions per càpita per evitar que l'escalfament global superi els 1,5 graus establerts a l'Acord de París. L'estudi presentat aquest dimarts denuncia que la població més pobra d'Europa ha reduït les emissions i la més rica les ha augmentat.Entre 1990 i 2015, la meitat més pobra de la població europea va reduir les emissions en gairebé un quart (24%) i els ciutadans d'ingressos mitjans en un 13%. En canvi, el 10% més ric dels europeus va incrementar un 3% les emissions, i l'1% de la població més rica va augmentar-les un 5%.Aquesta desigualtat va ser especialment profunda el 2015 a Espanya, l'estat europeu on més es va notar. Segons l'informe titulat "Confronting Carbon Inequality in the European Union” el 10% més ric a l'Estat va emetre 6 vegades més CO2 que la quantitat emesa pel 50% més pobre. En global, Espanya està entre els quatre estats europeus on més van augmentar les emissions el 2015, en un 12,1%. En canvi, Alemanya les va reduir en un 25%, Itàlia en un 17% i França en un 9%.L'estudi revela una desigualtat pel que fa a les emissions de carboni dins els estats membres de la UE, però també entre ells. Segons les dades registrades, el 10% més ric de la població d'Alemanya, França, Itàlia i Espanya (que són prop de 25,8 milions de persones) és responsable de la mateixa quantitat d'emissions que la població total de 16 estats membres de la Unió Europea (84,8 milions de persones aproximadament).Oxfam insta la Unió Europea a aplicar el paquet legislatiu del Pacte Verd Europeu. "Hem de posar tots de la nostra part per aconseguir reduir encara més les emissions durant la pròxima dècada", assenyala la portaveu d'Oxfam Intermón pel canvi climàtic, Lourdes Benavides, i demana als líders europeus que "adoptin un enfocament conjunt destinat a reduir les emissions i abordar la desigualtat" perquè si no "la desigualtat d'emissions de carboni podria desbaratar els objectius climàtics d'Europa".L'informe es basa en les emissions derivades del consum de diferents grups d'ingressos entre el 1990 i el 2015. Durant aquest període, a Europa s'ha produït una reducció del 12% de les emissions europees derivades del consum però també un increment de la desigualtat econòmica.La major petjada de carboni europea prové del transport aeri i els desplaçaments en cotxe (entre el 30 i el 40%). En els grups de població amb els ingressos més baixos la major part de les emissions provenen de la calefacció als habitatges.

