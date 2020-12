Un mort i quatre ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-17

El conductor d'un cotxe ha mort aquest dilluns en un xoc frontal amb un altre turisme a la C-17 a les Masies de Voltregà, a Osona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.47 hores. L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 69, en direcció Barcelona.El conductor i únic ocupant d'un dels cotxes ha mort. En l'altre hi viatjaven quatre persones: dues han resultat ferides lleus i dues més de poca gravetat. Totes han estat traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Vic. S'ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident, que per ara es desconeixen.S'han activat quatre ambulàncies, cinc patrulles dels Mossos i quatre dotacions dels Bombers. La carretera s'ha tallat en sentit Barcelona i s'ha desviat la circulació per la BV-4608. Posteriorment s'ha tallat el trànsit també en sentit Ripoll.Amb aquesta ja són 100 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes.

