Nogueras es diploma com a experta en Defensa per l'exèrcit espanyol

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés Míriam Nogueras s'ha diplomat en Defensa en un curs que s'imparteix al Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden) i al qual s'accedeix per invitació del cap de l'estat major de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya. Villarroya es va fer famós després de participar en les primeres rodes de premsa durant la primera onada del coronavirus per detallar els moviments que feien les Forces Armades en el marc de l'estat d'alarma. Segons ha informat El Punt Avui, després de tres mesos de curs intensiu, Nogueras ha rebut el diploma de mans del càrrec més alt de l'exercit.Nogueras ha compartit aula durant tres mesos amb Javier Ortega Smith (Vox), Miguel Gutiérrez (Ciutadans) i altres militars i agents de la Guàrdia Civil d'alt rang, així com empresaris. Les classes es feien de dilluns a dijous, tres hores diàries i un treball final. El propòsit del curs és oferir "una visió general de la defensa" a escala estatal i internacional i, segons detalla exhaustivament El Punt Avui, Nogueras va ser rebuda amb recel en un principi, però aviat es va convertir en una de les dinamitzadores dels col·loquis amb els experts militars. "Amb el curs coneixes detalls de com funciona el món de la defensa en l'àmbit econòmic i tens una fotografia geopolítica global", apunta la diputada independentista.Després del curs, Nogueras constata que "Europa i el món sempre preferiran que Catalunya segueixi formant part de l'Estat si Catalunya no té cap aspiració d'entrar al cercle de seguretat comuna". La diputada va fer el treball final sobre el paper de la dona en les institucions de seguretat a escala internacional. El diploma que ha obtingut no li servirà "de gaire res" però sí que pot ajudar a aconseguir ascensos en el cas de militars o comandaments de la Guàrdia Civil.

