VÍDEO El surrealista discurs d'Ayuso: «Amb el naixement de Crist es funda la nostra civilització»

Ayuso hablando de "civilización occidental" ligada al catolicismo, haciendo referencia a los romanos y griegos, omitiendo a moriscos y sefarditas. Habla de "todas las razas: orientales, blancos y negros" y que España "promovía el mestizaje en America". 🙈 pic.twitter.com/NbDSzy96of — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 7, 2020

Ayuso:

"Con el nacimiento de Cristo se funda nuestra civilización" pic.twitter.com/w0GPDEVaMu — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 7, 2020



Yo viendo otro discurso más de Ayuso pic.twitter.com/pKv5CbvPNg — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) December 7, 2020

"Amb el naixement de Crist mesurem els segles i es funda la nostra civilització". Aquesta és l'afirmació que feia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant el discurs d'inauguració del pessebre de la Porta del Sol.El discurs, però, no es queda aquí, Ayuso també aprofita per referir-se al colonialisme i imperialisme espanyol a Llatinoamèrica dient que Espanya "promovia el mestissatge a Amèrica i tractava a l'altre, el diferent, com a persona".Com era d'esperar, la xarxa no podia passar per alt ni la referència a Crist ni aquesta hipèrbole metafòrica, i els comentaris sarcàstics i irònics omplen la xarxa a hores d'ara:

