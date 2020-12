La «família invisible» dels pacients ingressats a Terrassa aquest Nadal

"Tenim vuit bústies repartides per tot Terrassa amb l'objectiu de recollir 600 cartes o més i repartir-les a totes les persones que passaran Nadal ingressades sense visites a causa de la Covid-19". Així presenten la seva iniciativa els impulsors de "Família Invisible", el projecte de nou joves egarencs que volen fer arribar grans dosis d'escalf als hospitals.Tal com explica un d'ells, en Marc Iglesias, a, la idea de dur a terme algun tipus d'iniciativa solidària ja va sorgir al març, però finalment no es va poder materialitzar. Amb Nadal a la vista, però, dues noies del grup -d'amics, sorgit fa més de 10 anys en un esplai de la ciutat- que treballen a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa van recuperar l'esperit i van fer una proposta recordant que moltes persones passarien soles les festes.Iglesias explica que primer se'ls va acudir fer una recollida de regals, però van veure-la complicada "per les mesures d'higiene i seguretat". D'aquesta manera van acordar un format més senzill, però no menys il·lusionant: farien arribar cartes als hospitalitzats. L'objectiu? Combatre "les conseqüències psicològiques que poden patir les persones en aquesta situació".Tal com explica Iglesias, pels que hi vulguin participar, han de ser cartes "anònimes, que no busquin retorn, en què qualsevol persona enviï una felicitació de Nadal, un missatge d'ànim o una exposició de les motivacions que l'han empès a participar de la iniciativa". En aquest sentit, anima a adjuntar-hi dibuixos, postals o fotos: "El format és obert a la voluntat i possibilitats de cadascú". Només hi ha dos requisits: que es trobin dins d'un sobre i comptin amb un escrit, encara que l'escrigui una altra persona, en cas de nens o persones que no sàpiguen escriure.Hi ha vuit punts de recollida per tota la ciutat: una a cada centre cívic i una de central, al costat del gran arbre de Nadal del Raval de Montserrat. Estaran oberts fins al 18 de desembre, quan totes les cartes entraran en quarantena fins a ser entregades als hospitals.Aquest dilluns, en què ha començat l'activitat a la bústia del Raval, l'Ajuntament comunicava als impulsors que "anaven arribant cartes". L'objectiu de "Família Invisible" és arribar a les 600 cartes, xifra que coincideix amb el nombre de llits dels dos principals hospitals egarencs. En cas de superar aquesta meta, Iglesias diu que ja "han traçat un pla amb l'Ajuntament" per fer-les arribar a algunes residències de la ciutat.

