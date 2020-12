Mor calcinat en incendiar-se el seu cotxe després de caure en una séquia

Un home ha mort calcinat aquest dilluns al matí després de caure amb el cotxe en una séquia buida a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. Els Mossos, que han rebut l'avís cap a dos quarts de vuit del matí, investiguen les causes del succés, tot i que tot apunta a una mort accidental.Per causes que es desconeixen, el conductor i únic ocupant del vehicle, hauria sortit de la carretera per error i, després de conduir uns metres per un camp de conreu amb el supòsit de tornar a la carretera, ha caigut a la séquia, que era difícil de veure per la vegetació densa.Després de caure, el vehicle s'ha incendiat i el conductor ha mort. Ara es treballa per confirmar la seva identitat.

