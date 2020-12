Un panettone de Riudoms, el millor de l'Estat

El millor panettone artesà de l'Estat ha estat el que fa a Riudoms (Baix Camp) el pastisser Adán Saez, segons el concurs que organitza el Gremi de Pastissers de Barcelona i que li ha atorgat el primer premi. El secret de l'èxit del panettone de la Xocosave? La massa mare i un procés d'elaboració de fins a quatre dies.El panettone és un tipus de brioix dolç, originari de Milà, que està farcit de panses i fruita confitada. Ara bé, en el cas de la recepta de Saez, segons explica a TV3, s'ha innovat amb la massa mare i la glaça, què és íntegrament d'avellana. El pastisser explica que ha anat barrejant receptes "he agafat una part d'aquí i una part d'allà, la massa mare d'un altre mètode i al final he tret la meva recepta". En total, fet de manera artesanal, aquest dolç necessita quatre dies d'elaboració.En els darrers anys aquestes postres típiques italianes han agafat molta força com a producte típic nadalenc a Catalunya. Gràcies a aquest reconeixement, a la pastisseria Xocosave s'han venut 3.000 panettones, en només 15 dies. En aquests moments en fan uns 1.600 a la setmana per poder atendre tots els encàrrecs, molts per internet i d'arreu de l'Estat.

