Salut fa una llista amb els 1,8 milions de ciutadans que més risc tenen de patir una Covid greu

Salut ha engegat un programa de seguiment a través de trucades i SMS a 1,8 milions de persones que poden patir més complicacions si emmalalteixen de Covid-19. Les 200.000 persones considerades de risc i que no han tingut contacte amb el seu equip d'atenció primària durant el darrer any rebran trucades per fer un seguiment proactiu de la situació del pacient, oferir informació i assessorament per a prevenir el contagi de la Covid-19 i programar una visita en cas que sigui adient. També es mirarà la necessitat de procedir a una valoració social en aquells casos de persones amb risc de vulnerabilitat social.Els col·lectius s'han identificat tenint en compte diferents variables sociodemogràfiques i de morbiditat, incloses patologies importants com la neoplàsia, o la dependència de l’alcohol, la hiperlipèmia, l’hàbit tabàquic, l’obesitat o la diabetis mellitus. Un altre paràmetre analitzat ha estat la incidència del virus per edat. En aquest cas, s’ha determinat que els col·lectius amb més casos són els de més de 79 anys i dels 30 als 59 anys.Per Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), "la particularitat d’aquest programa és que ens adrecem a un important nombre de persones que potser, elles mateixes, no es consideren de risc si pateixen la Covid-19, però ho són". Es preveu que, si s’evita que aquest col·lectiu s’infecti, es tindrà un 80% menys d’impacte en el sistema, que és el que es va patir durant la primera onada.En alguns casos, a les visites concertades es lliurarà un pulsioxímetre i se’ls hi demanarà que es controlin la temperatura i la concentració d’oxigen en sang en cas de desenvolupar símptomes de Covid-19. També se’ls incentivarà a fer servir altres eines com La Meva Salut, l’eConsulta i les aplicacions Stop COVID i GestióEmocional.cat.

