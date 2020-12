Un neuroviròleg de la UAM assegura que la vacuna de Pfizer «segurament s'esnifarà»

Altres notícies que et poden interessar

El neuroviròleg de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) José Antonio López ha explicat al programa La Sexta Noche que Pfizer està treballant en una vacuna contra la Covid que "segurament s'esnifarà". Es treballa en una producció d'aquest estil per facilitar el transport i la manipulació del vaccí, que ara requereix guardar-lo en temperatures molt baixes.López, ha destacat que, en ser "d'inoculació a través del nas" també, implicaria l'activació "del sistema immunològic més directe" la qual cosa fa que el fàrmac s'activi "quan el virus t'infecta de veritat". Per tant, diu l'expert, "la resposta immune podria ser més potent".En la mateixa línia, el neuroviròleg ha subratllat que si la vacuna és administrada per aquesta via, no calen temperatures tan baixes com si és injectada. "La vacuna es manté liofilitzada i s'introduiria pel nas", ha explicat. Respecte a la duració de la immunitat, d'aquest tipus de vacuna o de l'inicial, López ha assenyalat que "no se sap quant de temps ens protegirà la vacuna".

