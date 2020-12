Els 12 millors vins catalans per Nadal, segons Forbes

Isabelle comenta que tothom coneix Rioja o Ribera del Duero, però es pregunta I ens proposa obrir una ampolla cada dia durant 12 dies de festes nadalenques , per així tastar un vi de les 12 denominacions d'origen catalanes contant la DO Cava.La periodista destaca els "enlluernadors" paisatges i la gastronomia de la DO Empordà, i defineix el Peralada 5 Finques com un vi estructurat amb un color cirera profund, aromes de fruita vermella i espècies, notes balsàmiques i tocs fumats.Un vi escumós fresc, comenta, lleuger, amb aromes de fruita blanca i pastisseria. I destaca la zona d'Alella per la mineralitat salina dels seus vins.La DO Pla de Bages, una de les més petites de l'Estat, està formada per vinyes disperses entre boscos de roures i pins, escriu la Isabelle. I entre aquests boscos, amb sòls de pedra calcària i terrasses d'argila vermella, trobem la vinya d'Abadal, produint l'elegant Abadal 3.9, amb bona presència de fruita realçada per aromes balsàmiques i presència mineral.Descriu el paisatge de la Conca de Barberà com espectacular, amb pics alts, boscos profunds i vinyes. Del Cara Nord diu que té matisos florals, fruita blanca, prunes verdes i aromes exòtiques.Situada a més de 900 metres sobre el nivell de la mar, Castell d'Encús és famós per les seves tines de fermentació de pedra, comenta. Del Quest explica que és un negre complex amb aromes a tabac, mores i espècies. Intens i amb un llarg postgust.Del 125 escriu que és un vi negre 100% Ull de Llebre de color robí intens, net i brillant, afruitat i cremós en boca, amb un final llarg i agradable.La Terra Alta, per la Isabelle Kliger, és una zona subestimada. De la Garnatxa Mas Edetària Selecció, comenta que està elaborada en un entorn impressionant. Un vi complex i elegant.Del Monstant destaca la seva impressionant serralada, i del Braó que està elaborat a partir de raïms de vinyes de 60 a 80 anys, ubicades entre 300 i 700 metres. 85% Carinyena i 15% garnatxa amb el resultat d'un vi profund de fruita vermella madura.La periodista ens explica que la DO Catalunya és la més nova i la que té més cellers inscrits. Situa de forma errònia el vi Clos Abella del celler Marco Abella a la DO Catalunya -és un vi amb DOQ Priorat- segurament perquè el celler elabora vins emparats a la DO Catalunya; Olbieta blanc i Olbieta negre. Del Clos Abella explica que és exquisidament elegant, amb tanins sedosos i un final llarg i fresc.La periodista comenta que, tot i que Cava se'n pot fer a tot l'Estat, el cor d'aquests escumosos es troba al Penedès. Vilarnau, diu, és un petit celler ecològic, entre Montserrat i el mediterrani. I el Brut Vilarnau és un Cava divertit, amb sabors de poma i pera madura i abundància de bombolles fines.Una de les regions vinícoles més antigues del món i una de les zones més conegudes per produir alguns dels millors vins negres que es poden comprar. Un d'ells, diu, és el Clos Mogador; profund, concentrat i potent.La periodista explica la història de Jean Leon i del celler que porta el seu nom. Del Jean Leon 3055 Rosé, destaca el color rosa pàl·lid i el nas intens amb sabors de gerds i préssec.

