Gesticulació made in Sabrià

Per Joan Gibert el 7 de desembre de 2020 a les 16:47

L'exagerada reacció d'ERC, made in Sabrià, fa que em replantegi donar suport a ERC després de molts anys de fer-ho. Per trencar amb Demòcrates o bé per atacar Josep Costa crec que hi ha altres motius reals que no passen per fer publicitat als minigrups xenòfobs catalans. Sabrià, Sol i companyia, amb alguns de Junts x Cat i la Jessica Albiach dels Comuns estan convertint la política catalana en irrespirable (sense oblidar els casos perduts de Cs, PP i alguns exemplars del PSC). Pobra Catalunya si uns i altres ens heu de governar.