Mor Marta Mayordomo, quarta tinent d'alcaldia del Prat

L’Ajuntament ha decretat tres dies de dol pel traspàs de Marta Mayordomo, quarta tinent d’alcaldia del Prat. La regidora ha mort sobtadament aquest dilluns al matí.



Expressem el nostre condol i solidaritat a la família i entorn més proper de la regidorahttps://t.co/7YBnaXopKf pic.twitter.com/gCFle1JSto — Ajuntament del Prat (@ajelprat) December 7, 2020

Avui @socialistes_cat estem de dol. Hem perdut de forma ben prematura la Marta. Acompanyem en el sentiment la seva família, les seves amistats i els companys i les companyes d’El Prat. @PSCBaix @PSCElPrat Que la terra li sigui lleu. No l’oblidarem mai https://t.co/JDgVZefbbk — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) December 7, 2020

Estic sense paraules, ens ha deixat la Marta Mayordomo tinenta d'alcalde del Prat. Companya, alegre i molt compromesa, és una injustícia que se'n vagi tan jove. Només puc estar al costat de la seva família i amics en aquest moment tan dur. Descansa en pau https://t.co/A6SbMdAodG — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) December 7, 2020

La quarta tinent d'alcaldia del Prat, Marta Mayordomo, ha mort aquest dilluns "sobtadament" als 42 anys, tal com han comunicat des de l'Ajuntament del municipi. El govern municipal ha decretat tres dies de dol oficial i ha obert un llibre de condol online on la ciutadania pugui expressar el seu pesar.Militant del PSC des del 2003, Mayordomo va entrar al consistori l'any 2007 i actualment era responsable de Desenvolupament Econòmic. L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha decretat tres dies de dol, amb banderes a mig pal, i suspèn totes les celebracions oficials o manifestacions de caire lúdic i festiu a la població. Igualment habilitarà un espai al web municipal on la ciutadania podrà transmetre el seu condol."Avui, els socialistes estem de dol. Hem perdut de forma ben prematura la Marta. Acompanyem en el sentiment la seva família, amistats i companys del Prat", ha manifestat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta."Estic sense paraules, ens ha deixat la Marta Mayordomo, tinenta d'alcalde del Prat. Companya, alegre i molt compromesa, és una injustícia que se'n vagi tan jove. Només puc estar al costat de la seva família i amics en aquest moment tan dur. Descansa en pau", ha afegit l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, la també socialista Núria Marín.Nascuda el 1978 i graduada en Estadística, Marta Mayordomo era regidora de l'Ajuntament del Prat des del 2007. En anteriors mandats havia desenvolupat les responsabilitats de regidora de Salut Pública i Consum, de Comerç i de Turisme, i ocupava la seva actual responsabilitat des del 2015.

