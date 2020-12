Un home resulta ferit després de caure per un balcó

Un home ha resultat ferit en caure accidentalment per un balcó, des d'un segon pis a Torrevella, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).El sinistre s'ha produït cap a les 19.00 hores d'aquest diumenge quan es va sol·licitar la intervenció de l'CICU per assistir a un home que, presumptament, havia caigut accidentalment per un balcó, des d'un segon pis al carrer Bella Antònia de Torrevella.Fins al lloc es va desplaçar una unitat de SAMU, l'equip mèdic va assistir a l'home de 41 anys per politraumatisme i després estabilitzar-lo va ser traslladat a l'Hospital de Torrevella.

