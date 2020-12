La Generalitat donarà una ajuda de 2.000 euros a 116.000 autònoms

La Generalitat ha activat 232 milions d'euros per als 116.000 autònoms que han fet la petició de l'ajuda. Això suposa 2.000 euros per a cada sol·licitant, que es pagaran de manera única durant el mes de desembre i abans d'acabar les vacances de Nadal. Els requisits per inscriure's a aquest mecanisme d'ajuda eren tenir menys de 35.000 euros de base imposable l'any passat i menys de 13.000 euros d'ingressos en els primers tres trimestres de 2020.N'han donat els detalls el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Chakir El Homrani, en una roda de premsa aquest vespre. Sumant aquest paquet d'ajudes al de novembre, al qual s'hi van acollir 10.000 autònoms, un total de 126.000 treballadors han pogut accedir a les ajudes de la Generalitat. Hi ha 549.000 treballadors per compte propi a Catalunya.Aragonès ha dit que l'ajuda es basa en un mecanisme que es podrà reproduir en els propers mesos de pandèmia i a què s'han pogut acollir "tots els treballadors autònoms que compleixen els requisits". "Aquesta és una mesura perquè ningú quedi enrere", ha dit. Les persones que han fet la petició rebran una ajuda de 2.000 euros, que suposen un total de 232 milions d'euros, una quantitat molt alta en comparació amb els 20 milions que es van activar al novembre."És una xifra important però que no podrà compensar les pèrdues dels autònoms aquest any", ha admès Aragonès, tot i remarcar que és un "suport important" davant d'una situació "extrema". Per a això, el Govern vol que els recursos "arribin de manera immediata". "Els pagaments es faran durant el desembre i abans d'acabar les vacances de Nadal", ha apuntat.Pel que fa a les peticions, un 37,8% les han fet dones i un 62,1, homes. La franja d'edat que més ha demanat aquests diners és la de 26 a 46 anys i Barcelona és el territori que més sol·licituds ha fet. "La convocatòria ha anat bé i s'ha treballat amb uns volums molt alts de peticions", ha dit El Homrani.Aragonès ha explicat que aquest ajuda és compatible amb les ajudes sectorials. "És una mesura transversal, més enllà que en altres sectors el Departament competent hagi activat altres ajudes", ha apuntat. Les ajudes de novembre van ser "d'emergència" i la d'ara és "de cobertura". Per què s'ha pogut multiplicar per 10 el valor de les ajudes respecte al novembre? Segons Aragonès, perquè s'han suspès els objectius de dèficit i s'ha generat "espai pressupostari", també per la gestió de la tresoreria, que permet afrontar el pagament de manera "única". També es preveu que l'any vinent, una part del fons europeu permeti assumir una part de la despesa, i la Generalitat ho ha aprofitat per "generar recursos disponibles" i abocar-los a autònoms.El Homrani ha detallat que un cop es donin les ajudes, es fa una "fiscalització a posteriori" per veure si el sol·licitant compleix els requisits per accedir a l'ajuda. "Confiem plenament en la ciutadania", ha dit el conseller, tot i recordar que si la documentació que es demani als sol·licitants no quadra amb els criteris, "es prendran mesures". El titular de Treball ha dit que s'analitzaria per què hi ha hagut l'errada i caldria retornar l'ajuda.L'anunci arriba després que fa unes setmanes, al novembre, es posés en marxa un sistema d'ajudes que va fracassar envoltat de polèmica i malestar per part dels afectats. El col·lapse per accedir a la prestació anunciada per la Generalitat va obligar a una rectificació. En un primer moment es va activar una partida de 20 milions d'euros per als més de 542.000 autònoms que va resultar clarament insuficient i va deixar la imatge de milers de treballadors per compte propi davant la pantalla de l'ordinador amb la web col·lapsada des de primera hora.El Govern va haver de sortir a demanar disculpes en un nou episodi de les mancances de l'executiu en la gestió de la pandèmia, en aquest cas pel que fa a la derivada econòmica. En una reunió d'urgència, es van prometre noves ajudes amb caràcter "regular" i a través d'un mecanisme "més àgil", que finalment s'han comunicat aquest dilluns. Abans, però, la Generalitat també va haver de paralitzar a última hora un nou paquet d'ajudes per al sector, que s'havien dissenyat amb el mateix sistema que havia fallat dies enrere. Es va ajornar sense data amb l'argument que s'havia de modificar la convocatòria per aconseguir més recursos.El fiasco de les ajudes als autònoms va situar el conseller de Treball, Chakir El Homrani, al punt de mira per no haver previst l'allau de peticions i haver dissenyat un sistema deficient per accedir als 2.000 euros d'ajuda. El Homrani, també assenyalat per la mala gestió de les residències durant la primera onada i pel desgavell en relació a l'obligatorietat del teletreball, va evitar dimitir però sí que va cessar la cúpula del Departament de Treball. Concretament, va destituir dos pesos pesants de la conselleria: el secretari general de Treball, Josep Ginesta, i el secretari general d'Afers Socials, Francesc Iglesias. El seu lloc els ocupen ara Oriol Amorós i Marta Cassany, respectivament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor