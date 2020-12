Catalunya ja cau al nivell de contagis d'abans de la segona onada... excepte a les residències

Evolució de la pandèmia, dins i fora de les residències">

Catalunya ja ha aconseguit reduir la xifra de contagis detectats als nivells de de setembre, abans de l'arribada de la segona onada. Són dades que caldrà consolidar i millorar però que presenten una excepció, i és que la situació a les residències encara dista força de normalitzar-se, per bé que ara és molt millor que en el pitjor moment de finals d'octubre. En tot cas, la població de 80 anys i més -de dins i fora de geriàtrics- és la que està patint una major ràtio de contagis, essent també la més vulnerable.Durant el setembre, es detectaven entre 6.500 i 7.500 contagis setmanals fora de les residències (a l'entorn dels 900 per cada 100.000 habitants), una xifra que s'ha assolit amb dades força consolidades, del 27 de novembre al 3 de desembre, amb 7.335. A finals d'octubre, en van arribar a ser més de 33.000 de setmanals. A banda, el setembre se'n trobaven entre 100 i 200 més a la setmana en residències però, en l'última setmana amb dades disponibles, encara en van ser encara 414, molt per sobre dels nivells previs a la segona onada.I això que, tal com s'observa en el gràfic inicial, la situació ha millorat molt respecte a finals d'octubre. En escassament una setmana, es va saltar d'una ràtio de contagis setmanals de 558,2 per cada 100.000 residents a 2.032,8, quasi quatre cops més. Va ser un salt molt abrupte que després va anar caient, amb alguna recaiguda a principis de novembre, però que sembla que consolida una clara millora. Amb brots fatídics pel mig com el de la residència de Tremp, ja amb 34 morts i un centenar d'afectats Malgrat que les xifres d'incidència general siguin força equiparables a les d'abans de la segona onada, però, la situació dista força de ser bona. Per una banda, perquè el setembre ja no ho era, sense arribar als nivells de gravetat posterior. Per l'altra, perquè el nombre de llits UCI ocupats per malalts Covid és encara alt, de 395 -pràcticament la meitat del total-, i cal mantenir la millora per rebaixar la pressió hospitalària.I finalment, pels riscos que hi ha a l'horitzó, amb la velocitat de propagació aproximant-se a 1 i a l'espera de constatar-se com haurà impactat el pont pel que fa a les interaccions i els contagis. Les dades de mobilitat no fan ser optimistes, amb nivells de desplaçaments entre setmana ja homologables als que hi havia abans de les restriccions de la segona onada . I en dues setmanes arriben les festes de Nadal, amb totes les trobades familiars previstes És igualment preocupant que el grup d'edat que està patint ara més contagis és precisament el més vulnerable, el col·lectiu de 80 anys i més, tenint en compte els que es troben en residències i els que no. Segons l' últim informe de Biocom-SC per a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya , aquest grup va tenir la major ràtio de positius setmanals detectats entre el 27 de novembre i el 3 de desembre, amb 173,4 per cada 100.000 persones, molt per sobre de la mitjana catalana de 103,8.A l'hora de fer comparacions, però, cal tenir en compte el nivell de controls que es fan per grups d'edat, per evitar que els cribratges a escoles o residències distorcionin les dades. Es pot, però, corregir la incidència en funció del percentatge de positivitat, per fer comparables les magnituds. Una fórmula de Biocom-SC permet fer-ho, situant en l'1 la incidència mitjana en la societat i, per tant, amb dades inferiors en els col·lectius menys afectats i superiors en els més perjudicats. I el grup de més de 79 anys se situa clarament per sobre d'1, amb 1,59, essent el que nítidament pateix més contagis ara mateix.La situació a les residències es diferent en funció de la comarca. N'hi ha 13, per exemple, que no han detectat cap positiu en residents en l'última setmana (Aran, Alt Camp, Alta Ribagorça, Baix Penedès, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Pallars Sobirà, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Solsonès i Terra Alta), mentre el Ripollès n'ha trobat 21 entre els seus 368 residents, elevant la ràtio fins a 5.706,8 per cada 100.000 persones. El segueixen, a certa distància, el Pla de l'Estany (2.432,1) i el Baix Empordà (2.332), tots dos amb 17 contagis, en termes absoluts.En aquest sentit, cal tenir en compte que, com la població en residències és petita a la majoria de comarques, a moltes d'elles un brot relativament petit pot fer disparar la ràtio de contagis. On n'hi ha hagut més l'última setmana, de fet, és al Barcelonès, amb 65, tot i que, com hi ha 16.962 persones en geriàtrics, la ràtio que en resulta és de 383,4 per cada 100.000 residents. La segona comarca on n'hi ha hagut més és el Vallès Oriental, amb 43 (ràtio de 1.334,6), seguit del Vallès Occidental, amb 34 (ràtio de 586,1) i el Baix Llobregat, amb 33 (ràtio de 482,4).Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la incidència setmanal del coronavirus en les seves residències, amb les ràtios de contagis, les PCR i tests d'antígens fets, el percentatge de positius i les hospitalitzacions i defuncions, entre el 27 de novembre i el 3 de desembre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.

