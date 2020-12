Vota el neologisme de l'any! Aquests són els finalistes...

#Neologisme2020 🧐📚

L'Observatori de Neologia de la #UPFBarcelona i l'@iec

cerquen el neologisme de l'any 2020.



Participa fins el 20 de desembre

Sens dubte la paraula més popular aquest 2020 és coronavirus, arran de l'esclat de la pandèmia a nivell mundial, però serà el neologisme de l'any a Catalunya? Per setè any consecutiu, l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans ha tornat a obrir votacions per elegir el favorit i s'hi pot participar fins el 20 de desembre.Enguany, deu paraules vinculades al context epidèmic opten a coronar el rànquing. Però aquesta no és només una tendència a Catalunya. A Alemanya, per exemple, la paraula de l'any és corona pandemie, "pandèmia de coronavirus". A Dinamarca, la probable guanyadora és samfundssind, "esperit comunitari", que ha popularitzat la primera ministra danesa parlant de la lluita contra la pandèmia. És un terme que prové de la Segona Guerra Mundial.Quan parlem de neologisme ens referim a una paraula que fem servir en el nostre dia a dia i que no està inclosa en el diccionari o, si ho està, té un significat diferent del que li donen. Com cada any, el neologisme guanyador serà discutit per la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica de l'IEC com a candidat per entrar al diccionari normatiu.Els neologismes guanyadors en edicions anteriors han estat: estelada (2014), dron (2015), vegà-vegana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018) i emergència climàtica i animalista (2019). Com cada any, el neologisme guanyador serà discutit per la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica de l'IEC com a candidat per entrar al diccionari normatiu. Altres països Altres països d'Europa, amb iniciatives semblants, també han deixat clar que la pandèmia és el més destacat del 2020.Aquestes són algunes de les paraules candidates a convertir-se en neologisme de l'any, la gran majoria relacionades amb la pandèmia: quina us agradaria que guanyés?

