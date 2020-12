Quan el Llobregat es converteix en un gran parc fluvial

Un gual que superi l'efecte barrera

La pandèmia ha fet augmentar l'ús del Parc Riu Llobregat "Això es va notar especialment en les primeres fases de desconfinament", destaca Sainz. I és que la necessitat de disposar d'espais per passejar i fer esport ha fet que molts veïns de la Metròpolis Barcelona hagin "descobert" els parcs fluvials del Llobregat i també del Besòs.De fet, la presència de ciclistes –i en menor mesura de persones que corren o caminen- és molt notable fins i tot un fred dia laborable de desembre. "En un futur esdevindrà una infraestructura verda que millorarà les connexions de totes les poblacions riberenques amb un eix de mobilitat sostenible", destaca Yessica Ramajo, arquitecta i tècnica d'Infraestructures de l'AMB. En aquest sentit, malgrat que el seu ús principal continuarà sent esportiu i recreatiu, també es comença a utilitzar per anar a treballar.El camí que ressegueix el Llobregat té molta història. El feien servir els romans que patien l'efecte barrera del riu: el punt per creuar-lo més proper a la costa era el Pont del Diable de Martorell.En èpoques més contemporànies, el riu –i especialment les infraestructures que l'envolten- han separat les poblacions d'ambdues ribes. En aquest context s'ha d'entendre un dels projectes estrella inclosos en el PSG 2016-2019: un gual per creuar el Llobregat i unir Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. Es va inaugurar el juliol de 2018 i està format per una plataforma de quatre metres d'amplada sense baranes. L'obra va tenir un pressupost d'uns 642.000 euros i és inundable: es calcula que entre 2 i 4 dies a l'any no es podrà utilitzar ja que les aigües passaran per sobre. Es tracta d'una solució molt més econòmica i amb menor impacte ambiental que un pont convencional. A més, s'ha demostrat efectiva tant per l'elevat ús que ha tingut com per "resistir" temporals com el Glòria.