JxCat dona suport a Costa i veu «ridícul» mantenir la polèmica per la reunió amb identitaris

JxCat defuig entrar en la polèmica sobre la presència del vicepresident del Parlament Josep Costa en una reunió on hi havia presentats partits identitaris . La vicepresidenta i portaveu del partit, Elsa Artadi, ha donat suport a les explicacions de Costa i ha considerat "ridícul seguir polemitzant en un tema que no té polèmica". En tot cas, ha subratllat que "JxCat no va estar convidada a aquesta reunió i no hi va anar", i que el vicepresident del Parlament ho va fer "a títol personal per explicar com ha vist la legislatura".Artadi considera que, "si una persona s'ha destacat per defensar els drets i llibertats del Parlament, que es pogués investir Carles Puigdemont, el dret a votar dels presos polítics i el manteniment de l'acta del president Torra, aquest ha estat Josep Costa". En aquest sentit, lamenta que "algú té interès que se segueixi fent gran" la polèmica per tal de "desgastar una de les persones que més ha liderat els drets i llibertats amb accions".La dirigent de JxCat es referia a ERC, tot i que no l'ha citat, ja que els republicans han demanat la dimissió de Costa per la seva participació en una reunió convocada pel col·lectiu d'exsecretaris de l'ANC Donec Perficiam on també hi havia formacions d'extrema dreta, com el Front Nacional de Catalunya, o identitàries, com és el cas Força Catalunya. ERC també ha exigit als tres diputats de Demòcrates, que es van presentar a les seves llistes, que retornin les actes o surtin del grup, ja que aquesta formació va estar present a la trobada, per bé que ja ha replicat que va trencar amb els republicans fa temps Artadi ha assegurat que, en la trobada, Costa va assegurar que no hi era en nom de JxCat, partit del qual no és militant ni n'hauria informat a la direcció. Aquesta formació, ha insistit, "no busca cap coalició electoral amb cap partit" i, malgrat haver comentat la polèmica en la reunió de l'executiva de dilluns, no té res més a dir a banda de les explicacions del vicepresident del Parlament. "Té tota la nostra credibilitat perquè els mateixos organitzadors van admetre que no havien dit qui hi anava i qui no", ha afegit.Igualment, la també líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona ha avisat que "seguir fent gran això només fa gran l'ultradreta i qui vol estar al centre de la polèmica i no ajuda a ningú de l'independentisme", contribuint a la desafecció i a l'abstenció electoral. Quant als comuns, que han demanat a Roger Torrent que no delegui més funcions a Costa , ha etzibat que, "si volen fer alguna cosa útil poden presentar una llei d'amnistia o endurir el codi penal contra els corruptes" a Madrid.En la roda de premsa en què ha explicat el tret de sortida de les eleccions a la segona urna per confeccionar la llista del 14 de febrer, ha apostat per un "projecte obert i inclusiu" que no passa per coalicions com la que planteja Demòcrates, tot i que s'hi poden sumar persones. Ha demanat també una "campanya en positiu, apel·lant al joc net entre tots, especialment entre els partits independentistes, evitant les batalles estèrils entre l'independentisme", ja que "el rival és el 155, representat ara millor que per ningú pel PSC".

