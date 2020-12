Una festa il·legal en el soterrani d'un bar acaba amb 14 denúncies a Sant Cugat

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra han destapat aquest diumenge de matinada una festa il·legal que s'estava celebrant en el soterrani d'un bar cèntric de Sant Cugat, al carrer de Sant Josep. La policia catalana va identificar i denunciar les 14 persones que estaven incomplint les mesures establertes per la Covid-19 i han tancat el local.Aquest matí, el conseller d'Interior Miquel Sàmper ha fet referència al cas santcugatenc i ha expressat que "a la policia se la pot enganyar però al virus, no". Per aquest motiu, ha fet una crida a respectar les mesures de confinament i de restricció de la mobilitat i a no "enganyar-nos a nosaltres mateixos" duent a terme actuacions que posen en risc la salut de la ciutadania.Dissabte 5 de desembre, els Mossos també van desmantellar una altra festa il·legal en un establiment de Collbató on van resultar vint persones denunciades.

