Els comuns demanen a Torrent que no delegui cap de les funcions de la presidència en Costa

La presidenta de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que no delegui cap de les funcions de la presidència al vicepresident, Josep Costa. Albiach ha enviat una carta a Torrent després que Costa no hagi dimitit per haver participat en una reunió telemàtica organitzada per Donec Perficiam , en què hi van participar, entre d'altres, Josep Costa, dos voluntaris de Demòcrates i membres del Front Nacional de Catalunya."Les institucions democràtiques i l'exercici de la seva representació són incompatibles amb qualsevol connivència o diàleg amb tota forma de feixisme i de racisme, sigui quina sigui la bandera sota la qual s'emparen aquestes idees", defensa Albiach.En constatar que Costa no ha dimitit, tal com ha demanat ERC i els comuns, i que JxCat no l'ha apartat de les seves responsabilitats parlamentàries, Albiach "exigeix" a Torrent que no li delegui cap de les funcions de la presidència, ni la substitució del president en els plens del Parlament ni en qualsevol acte institucional.Així mateix, la presidenta dels comuns també vol que "s'iniciïn les actuacions necessàries" perquè els membres de Demòcrates de Catalunya "siguin apartats de la presidència de comissions i de tota representació en nom de la institució".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor