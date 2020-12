Costa admet l'«error» de connectar-se a una reunió amb grups ultres

El vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha admès en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio "l'error" de connectar-se "sense saber qui hi havia" a una reunió per parlar de les eleccions del 14-F on hi havia grups ultres i identitaris. La trobada va ser convocada per Donec Perficiam , un col·lectiu format per exsecretaris de l'ANC.Costa ha dit que "assumia" l'error, que en treu lliçons, que "prendrà mesures" i que l'error és només atribuïble a ell mateix i no a Junts per Catalunya o a Laura Borràs. Ha indicat que són coses que passen pel fet que ell no és "un polític professional".Els portaveus de Donec Perficiam van assegurar inicialment que Costa havia assegurat representar-hi la candidata de Junts. Ell ho va negar i posteriorment també ho va fer el col·lectiu compassant les versions. El vicepresident del Parlament ha afirmat que Borràs "ha entès les seves raons".Costa ha indicat que ell "en cap cas" es planteja dimitir, tal com li demana ERC, i que, si de cas, qui ho ha de fer és el president del grup republicà, Sergi Sabrià, per "la campanya de difamació" que ha muntat a partir de la seva reunió.Costa ha demanat "un cordó sanitari" contra l'extrema dreta amb el compromís de "no instrumentalitzar-la electoralment" com a primer punt.

