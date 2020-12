Els lleons del Zoo de Barcelona han tingut el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

La Covid també ha passat pel Zoo de Barcelona. Els lleons del recinte ha passat la malaltia segons explica Juli Mauri a Betevé. "Durant la segona part que hem tingut el Zoo tancat, els lleons han tingut Covid", ha explicat el responsable de l'equipament en declaracions a la televisió.Així i tot, ha remarcat que els lleons van ser "els únics" animals del Zoo que van passar la malaltia i que "ja estan curats". A més, ha subratllat que "no ho poden transmetre al públic perquè necessites un contacte molt estret". Però el que no es descarta és la possibilitat de contagiar el coronavirus als altres animals i als seus cuidadors.L'origen de la malaltia? La teoria més plausible per ara, és que algun dels treballadors del zoo fos asimptomàtic i a partir d'un contacte amb aquest els lleons s'infectessin. Ara bé, de moment no està clar quin ha estat l'origen.

