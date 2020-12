El Govern estudia que l'aforament dels grans equipaments culturals arribi al 50%

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Cultura estudia que l'ocupació dels grans equipaments culturals catalans arribi al 50% de l'aforament. Una decisió que afectaria, com ha dit la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, a equipaments com el Liceu, l'Auditori, el TNC o el Teatre Victòria.Així ha respost la titular de Cultura quan se li ha preguntat per la proposta de la direcció del Liceu de cancel·lar La Traviata a partir de demà si no s'elimina el topall de 500 persones previst en la fase 1 del pla de desescalada."Els grans equipaments no estan al 50% d'ocupació, sinó que en algun cas al 22%, hem de corregir aquesta desviació", ha dit, deixant la porta oberta a tirar endavant la reivindicació del Liceu. La consellera ha presentat la campanya Més Cultura.

