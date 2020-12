Creen una borsa de treball específica per posar en contacte pastors i vaquers

Catalunya tindrà una borsa de treball adreçada específicament a pastors i vaquers. L'Escola de Pastors de Catalunya lidera la creació d'aquest projecte, en col·laboració amb França, que pretén connectar propietaris de ramats i pastors que busquin feina als dos costats del Pirineu.Des de l'Escola de Pastors expliquen en declaracions a Catalunya Ràdio que han notat que, malgrat que ja hi hagi borses de treball, cal una eina més "singular" per aquests casos. Així a la borsa es publicaran ofertes amb la ubicació de l'explotació ramadera, quins animals s'han de cuidar, o quins requisits han de complir els pastors per accedir a la feina.

