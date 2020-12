Demòcrates replica que ja va trencar amb ERC quan va abandonar la via unilateral

Demòcrates s'ha mostrat sorprès per l' exigència d'ERC de trencar el grup parlamentari conjunt després d'haver participat en una reunió en què hi van participar formacions d'extrema dreta i identitàries. "No es pot trencar quelcom que feia mesos que estava trencat", ha replicat aquest dilluns en roda de premsa el líder de la formació, Antoni Castellà, que ha acusat els republicans de mentir davant la incomoditat pel seu discurs de confrontació. Segons afirma, l'acord parlamentari ja es va trencar quan ERC va "decidir canviar d'estratègia".Els republicans van exigir als tres diputats de Demòcrates, que es van presentar a les seves llistes, que retornin les actes o surtin del grup, després que dos membres de la formació participessin dissabte en una reunió convocada pel col·lectiu d'exsecretaris de l'ANC Donec Perficiam on també hi havia formacions d'extrema dreta, com el Front Nacional de Catalunya, o identitàries, com és el cas Força Catalunya."Ja vam anunciar que donàvem el pacte per trencat, per incompliment, i que actuaríem com a subgrup", ha asseverat Castellà, que ha recordat que, des de fa uns mesos, s'han produït votacions diferenciades entre els diputats d'ERC i de Demòcrates. "Ja vam fer un trencament civilitzat" un cop el partit d'Oriol Junqueras va canviar l'estratègia política, ha exposat, i ara ha lamentat que els republicans difonen "informació falsa, menteixen, fan guerra bruta per pur interès electoralista i és un greu error", sobretot "en un context de repressió de l'Estat en què l'independentisme hauria de fer front comú".Castellà s'ha mostrat sorprès per "l'agressivitat i la demagògia exercida per la direcció d'ERC", partit que "no ha estat mai un adversari, a nivell històric", i ha justificat la presència a la reunió de "dos voluntaris de Demòcrates", ja que assegura que desconeixien quins altres grups en formaven part i pel fet que havia estat convocada per exsecretaris de l'ANC. Es tracta d'un trobada telemàtica "oberta" i que, segons explica, s'hi podia connectar qui volgués, i els representants del seu partit ho van fer "per escoltar".En aquest sentit, el diputat ha explicat que fa temps que defensa una coalició "amb el màxim de forces que puguin defensar la via de la confrontació i la via unilateral", amb la línia vermella d'incloure-ho formacions que defensin els drets humans, i que ara seguiran explorant aquesta opció de forma bilateral amb altres partits i, si no és possible, Demòcrates es presentarà en solitari. Confia, en aquest sentit, que JxCat faci "una aposta programàtica clara i nítida per la confrontació" per tal de convertir els comicis del 14 de febrer en un "plebiscit sobre estratègies sobre com donar sortida a l'1-O".Castellà critica que dirigents d'ERC, "en base a una persona que es connecta en una trobada oberta munten aquest relat" i, davant les exigències que abandonin el grup, afirma que "allò que seria coherent és que els diputats d'ERC abandonessin el grup republicà". Ho ha dit mostrant l'acord programàtic per conformar la candidatura del 2017, l'objectiu primer del qual era "promoure el desplegament de tots els instruments per afermar la República catalana com a nou estat independent". "I ERC va renunciar a aquest acord", ha sentenciat.Segons ha insistit, "atacar Demòcrates és molt greu", ja que és la formació que es reivindica hereva de Carrasco i Formiguera, el qual va ser afusellat pel franquisme. "No s'ho mereixen ni els militants de base d'ERC ni la història d'ERC ni probablement la societat catalana", ha clamat, i ha opinat que es deu a "la incomoditat profunda" pel fet que Demòcrates reivindica la via unilateral i recorda "l'incompliment dels objectius del grup parlamentari" per part d'ERC.

