El soroll dels avions pot augmentar les morts per problemes cardiovasculars

Un estudi ha demostrat per primera vegada que el fort soroll nocturn dels avions pot desencadenar una mort cardiovascular en dues hores. Els investigadors, de l'Institut Suís de Salut Tropical i Pública, van comparar les dades de mortalitat amb l'exposició a sorolls nocturns aguts a les rodalies de l'aeroport de Zuric entre el 2000 i el 2015.La majoria dels estudis sobre el soroll del transport i la mortalitat cardiovascular s'han centrat en l'exposició a llarg termini al soroll. Aquests estudis van demostrar que l'exposició crònica al soroll és un factor de risc per a la mortalitat cardiovascular. A tot Europa, 48.000 casos de cardiopatia isquèmica per any poden atribuir-se a l'exposició a soroll, en particular al soroll del trànsit.Per primera vegada, aquest treball, publicat a la revista European Heart Journal , ha evidenciat que el soroll agut dels avions durant la nit pot desencadenar morts cardiovasculars dins de les dues hores següents a l'exposició a soroll dels avions. L'estudi va trobar que el risc de mort cardiovascular augmenta en un 33% amb nivells de soroll nocturn d'entre 40 i 50 decibels, i en un 44% amb nivells superiors a 55 decibels."Trobem que el soroll dels avions va contribuir en unes 800 de les 25.000 morts cardiovasculars que van produir-se entre el 2000 i el 2015 a les rodalies de l'aeroport de Zuric. Això representa el 3% de totes les morts cardiovasculars observades", explica Martin Röösli, autor de l'estudi.

