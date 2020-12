Salut avisa que els tests d'antigen no són «un passaport» per als dinars de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Els tests d'antigen no poden ser la via per anar tranquils als dinars de Nadal. Així ho ha deixat clar Marc Ramentol, secretari de Salut, en la roda de premsa d'aquest migdia. Ramentol ha dit que els tests d'antigen són una gran eina de diagnòstic però que s'ha de saber utilitzar i s'han de fer "en un context determinat". "No podem recomanar la seva utilització indiscriminada com a passaport per anar tranquils a un dinar de Nadal", ha remarcat el secretari de Salut. En aquest sentit, ha detallat que s'està treballant amb les farmàcies per veure si en podran vendre i amb quines condicions.Precisament sobre les festes de Nadal, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avisat que el pla, com el pla de desescalada, està definit en funció de criteris mèdics i sanitaris. "En funció de l'evolució el pla de Nadal i el de desescalada tindrà uns moviments cap a una banda o una altra", ha dit, i ha negat que es pugui dir que res "és fixe o segur", perquè tot es decideix en funció de les dades de l'epidèmia. Ramentol ha detallat que "tots els plans" estan sotmesos a anàlisi i avaluació per part del Govern. "Les coses no són inamobibles perquè la pandèmia no ho és", ha apuntat.Pel que fa a llindars o indicadors, Ramentol ha remarcat que importen més les evolucions i caldrà avaluar "dia a dia" el comportament de l'epidèmia a l'hora de prendre decisions. "El pla de Nadal és sensible a girs de guió, però la voluntat del Govern és que si la situació és manté en estabilitat o reducció lenta, es mantingui", ha apuntat. Fa uns dies, el Govern va deixar clar que el pla de Nadal s'aplicaria fos quin fos el context de l'epidèmia, però diversos experts han demanat aquest cap de setmana replantejar-lo la setmana abans de les festes en funció de les dades.Sàmper també ha dit que es fan controls a l'interior de bars i restaurants per mirar que es respecten les restriccions, però lamenta que no es pot estar a tot arreu i que la policia catalana està "infradotada". En aquest sentit, demana als restaurants respectar les mesures de seguretat, especialment la distància entre taules.Ara com ara, no es donen les condicions perquè s'hagi de tornar a tancar el sector de la restauració. De la mateixa manera, tampoc es podran obrir centres comercials fins que no es passi al tram dos, tot i les crítiques dels negocis que tenen el seu establiment en aquests espais.Interior ha assegurat que la sortida del pont de la Puríssima no ha estat "excessiva". Dijous va haver un augment del 5% de les sortides respecte al dijous previ i d'un 9% respecte a un dijous previ a les mesures, però les dades evidencien que la "sortida no ha estat massiva". Divendres va haver un descens "important" de la mobilitat respecte d'un dia equivalent de l'any passat. Dissabte, el descens és "molt important" tant en l'entrada com a la sortida (77% en l'entorn metropolità). Ahir diumenge, respecte a un dia equivalent de l'any passat, el descens va ser d'un 80% en entrada i sortida.Ara com ara, Interior no té una previsió no té cap previsió sobre si hi haurà més sortides avui aprofitant que no hi ha restriccions. "Dependrà de la voluntat de la gent. Hem d'evitar la interacció social", ha dit el conseller. Sàmper ha destacat dos exemples que no s'haurien de produir, com és el cas d'una festa d'aniversari en un picnic amb 20 persones identificades o una festa al soterrani d'un bar a Sant Cugat amb 14 denúncies i el tancament del local.El responsable de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha dit que aquesta setmana es començarà a veure l'efecte real de l'aixecament de les restriccions en l'evolució de l'epidèmia. Mendioroz ha detallat que en les zones menys poblades la tendència és bona (Terres de l'Ebre i Alt Pirineu) i en altres zones es manté estable. També ha explicat que es busca una estratègia múltiple, amb èmfasi en les zones on hi ha més risc de nou brot."Estem arribant a la fase final del desenvolupament del traçat i s'ha fet un esforç enorme. Estem en una fase en què podem fer un anàlisi acurat del que passa", ha dit. Mendioroz ha assegurat que tots els casos positius es truquen al mateix dia i tampoc hi ha retards en la notificació de contactes. "Ara mateix treballem en l'anàlisi d'on i com es produeixen els contactes per investigar els orígens dels brots de manera més eficaç", ha dit.Ramentol, ha detallat que la R es manté avui en 0,99 i la velocitat d'alliberament de capacitat assistencial als hospitals també s'està alentint. "Això denota que la reducció de pressió assistencial també està frenant", ha apuntat. Des de Salut, això obliga a estar "doblement amatents" a l'evolució dels indicadors, que es complementa amb el desplegament de dues estratègies. S'han fet més de 76.000 proves en dues setmanes en més de 40 punts arreu del país en el marc de l'estratègia de recerca activa de casos.També s'ha reforçat el sistema de rastreig. Salut ha contractat 440 nous professionals per fer aquesta tasca. "És important fer cribratges i buscar els casos, però també que es puguin aïllar i identificar-ne els contactes", ha dit Ramentol. El secretari general ha remarcat que el percentatge de contactes estrets que fan la quarantena és del 74%, mentre que abans estava al 60%.

