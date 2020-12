Actors d'«El Senyor dels Anells» es tornen a unir per rescatar la casa de Tolkien

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020

Actors de la pel·lícula d'"El senyor dels Anells" s'han tornat a unir, però l'objectiu aquest cop és salvar la casa on J.R.R Tolkien va escriure una de les sagues més famoses de la literatura. I qui ha liderat la iniciativa no podia ser altre que l'actor Ian McKellen, que va interpretar a Gandalf a la pel·lícula.Tolkien va escriure "El hòbbit" i "El Senyor dels Anells" a la casa número 20 de Northmoor Road, a Oxford. Hi va viure entre el 1930 i el 1947, mentre treballava de professor. L'autora Julia Golding, va donar l'alarma quan es va adonar que la casa sortia a la venda. Va ser llavors quan va engegar el projecte Norhmoor per aconseguir diners per comprar-la, i immediatament, McKellen (Gandalf) s'hi va sumar. És ell qui s'ha encarregat de reclutar la resta de personatges de la pel·lícula.Martin Freeman, el jove Bilbo de l'adaptació d'"El hòbbit" i John Rhys-Davies, el nan Gimli, s'han sumat a la missió: reunir 4,4 milions d'euros per comprar la casa. Han aconseguit que el propietari actual de l'edifici, que l'havia comprat per dos milions de lliures, uns 4,4 milions d'euros.Però la missió encara és més ambiciosa: els impulsors demanen més diners per convertir la casa en un centre d'interpretació de Tolkien, recreant com era quan hi va viure i recollint la seva extensa obra. Si arriben als 5 milions d'euros volen construir una casa hòbbit al jardí i recrear el cau del drac Smaug.Qui també ja s'han unit són Annie Lennox, que va guanyar l'Òscar per la cançó "Into the West" de la pel·lícula "El retorn del rei", i l'il·lustrador de la Terra Mitjana John Howe.

