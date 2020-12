El PDECat denuncia el «doble discurs» de Junts a Madrid

La candidata del PDECat el 14-F Àngels Chacón ha defensat el vot afirmatiu als pressupostos generals de l'Estat dels seus quatre diputats al Congrés i ha aprofitat per marca distàncies amb Junts. Ha afirmat que no es pot caure en "el doble discurs" de defensar una postura passiva en la política espanyola i al marge de l'interès dels ciutadans i, alhora, "reunir-se amb partits polítics no independentistes o visitar el rei".Es referia a la cap de files de Junts a la cambra baixa, Laura Borràs, que s'ha reunit en diverses ocasions amb el PSOE, també per negociar els pressupostos malgrat que finalment va votar-hi en contra i amb Felip VI.Chacón ha criticat els que només pretenen "conservar l'essència" i s'ha servit de les paraules del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que va evitar avalar el no del seu partit als pressupostos i va agrair les gestions que, en l'acord pressupostari, havia fet Ferran Bel, del PDECat, en assumptes com ara la viabilitat de la UOC, que és competència de la conselleria de Tremosa.La candidata ha lamentat que no se'ls convidés a la taula de partits per tractar les mesures sanitàries del 14-F: "Demano al conseller Solé que ens convoqui, les eleccions són de partits i no del grups parlamentaris i el de Junts no es pot apoderar de la representació del Partit Demòcrata", ha indicat.La candidata s'ha mostrat convençuda que el seu partit "obtindrà representació a totes les demarcacions" i serà "decisiu per la governabilitat del país". No s'ha pronunciat, en canvi, sobre pactes o sobre si Josep Costa ha de dimitir com a vicepresident del Parlament per la seva reunió amb grups identitaris . Sí que ha fet una crida a "no generar més frustracions" i a actuar des de "la sinceritat, el respecte i el rigor".Chacón ha explicat que el partit, que afirma haver perdut un 20% de la seva militància per la fundació de Junts, l'espai liderat per Carles Puigdemont, ha registrat un increment de militants, i fins i tot "el retorn d'alguns associats que se n'havien donat de baixa".

