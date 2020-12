Interior adverteix que el pla de Nadal es pot modificar si les dades empitjoren

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat aquest dilluns que tant el pla de desescalada com el de Nadal -desvinculats entre ells- no estan tancats i que s'apliquen "en funció de les dades sanitàries" de la Covid-19. Fins ara el Govern havia dit que aquest pla estava tancat i s'aplicaria encara que les dades empitjoressin. Aquest migdia, Interior i Salut han de comparèixer en roda de premsa per donar detalls de les dades de mobilitat i és previsible que donin més detalls en relació a les restriccions previstes per les festes nadalenques.La investigadora Clara Prats ja va recomanar aquest cap de setmana que el Govern hauria de revisar les restriccions una setmana abans de Nadal. "Si no tinguéssim Nadal a la cantonada estaríem més tranquils. Si hi arribem amb tendència al creixement, seria un risc queno podríem assumir", va dir a Rac1. Així mateix, sosté que cal revisar el pla de Nadal just abans de les festes perquè no és el mateix tenir una R a 0,9 o de 0,95. "Amb una R més gran que 1 no s'escauria cap de les excepcions que s'han posat damunt la taula", va deixar clar.Sàmper ha dit a Ràdio4 que si la velocitat de propagació del virus (Rt) i els ingressos hospitalaris augmenten es podrien tornar a tancar bars i restaurants, és a dir, retrocedir en el pla de desescalada. Segons el pla inicial, Catalunya havia de passar de tram aquest dilluns, però el Govern ho va descartar la setmana passada veient l'increment de la Rt. Catalunya es troba en una Rt de 0,99, a tocar de l'1, i després d'uns dies d'augment en la velocitat de propagació arran de la reobertura de bars i restaurants i l'augment de la interacció social.Interior ha posat aquest cap de setmana més de 700 multes a ciutadans que s'havien saltat el toc de queda; més de 600 per trencar el confinament municipal i més de 200 per no portar la mascareta, ha apuntat sense detallar les xifres concretes.Sàmper, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra per impedir que la contramanifestació dels CDR davant d'un acte de Vox amb simbologia feixista arribés a la plaça de Sant Jaume. "Des de la perspectiva de la seguretat s'ha d'entendre que és pretén evitar que dos blocs antagònics es trobin.Això hagués provocat violència i l'obligació dels cossos és evitar-la. És evident que si permetem que l'extrema dreta i els antifeixistes s'ajuntin, no acabarà bé", ha afirmat a Ràdio4, preguntat per les crítiques al dispositiu policial per blindar l'acte de Vox, amb moments de tensió amb els CDR.El conseller considera que la persecució de l'exaltació del feixisme és "laxa" a l'estat espanyol i que s'hauria d'endurir.

