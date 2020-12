​Joan Carles I vol tornar a Espanya per Nadal

El rei emèrit ha fet saber al seu entorn que vol tornar a Espanya per passar uns dies durant les festes de Nadal, segons avança El Mundo. Segons aquest diari, però, la Casa Reial no ho veu clar i està analitzant la situació.Amb tot, en cas que el seu retorn pugui provocar una crisi institucional que perjudiqui la Casa Reial o el govern espanyol, Joan Carles I no tornarà a la Zarzuela. Tal com indiquen les informacions, l'exmonarca sondeja la possibilitat de tornar gairebé des de l'agost, quan va marxar als Emirats Àrabs, i ho faria "de manera ordenada".La notícia arriba al mateix temps que Joan Carles I ha presentat una declaració davant l’Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal. Hisenda està analitzant en aquests moments l’escrit i en els propers dies hauria de respondre si accepta la regularització o sol·licita aclariments, i quina és la quantitat que haurà de pagar l’exmonarca.Segons el rotatiu, la declaració no està relacionada amb els béns de Joan Carles I a l’estranger, sinó amb la utilització de les targetes bancàries dels fons de l’empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, que està sent investigat per la Fiscalia

